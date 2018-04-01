Прокуроры проверили жилье и квартплату граждан

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций», — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Генпрокуратуры

Как отметили в надзорном ведомстве нарушения эти связаны прежде всего с переселением граждан из аварийного жилья, капитальным ремонтом и содержанием многоквартирных домов, а также несвоевременным предоставлением гражданам коммунальных услуг. Кроме того, нередко управляющие компании завышали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг или необоснованно добавляли новые расходы в платежках по ЖКХ.

По материалам прокурорских проверок о нарушениях в сфере ЖКХ возбуждено 415 уголовных дел В результате после вмешательства Невьянской городской прокуратуры для расселения жителей из бюджета области было выделено более 3 миллионов рублей. Всего в 2017 году прокурорами выявлено более 178 тысяч нарушений закона в жилищной сфере, опротестовано 9,9 тысячи незаконных правовых актов. В адрес региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций внесено 39,2 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых в отношении 25,1 тысячи человек приняты меры дисциплинарного характера. Предостережены 5,9 тысячи должностных лиц о недопустимости нарушения закона. В суды в интересах граждан прокуроры направили 28,4 тысячи заявлений, из которых на конец года удовлетворено 26,8 тысячи. К административной ответственности привлечены 5,6 тысячи виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 415 уголовных дел.