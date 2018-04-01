Прокуроры проверили жилье и квартплату граждан 

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций», — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Генпрокуратуры.
Как отметили в надзорном ведомстве нарушения эти связаны прежде всего с переселением граждан из аварийного жилья, капитальным ремонтом и содержанием многоквартирных домов, а также несвоевременным предоставлением гражданам коммунальных услуг. Кроме того, нередко управляющие компании завышали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг или необоснованно добавляли новые расходы в платежках по ЖКХ.
По данным Генпрокуратуры, нарушения прав граждан, связанные с незаконным установлением и взиманием платы за жилищно-коммунальные услуги были выявлены в Башкортостане, Марий Эл, Татарстане, Удмуртской и Чувашской республиках, Ставропольском крае, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях, в Югре и других субъектах РФ. Например, в Когалыме, по результатам представлений прокурора города 13 управляющих компаний, которые повысили плату за содержание общего имущества, в итоге провели перерасчет и вернули гражданам более 700 тысяч рублей. В Свердловской области 10 признанных аварийными многоквартирных домов не вошли в программу переселения региона по причине неиздания местной администрацией постановления об их включении в реестр аварийных домов.
По материалам прокурорских проверок о нарушениях в сфере ЖКХ возбуждено 415 уголовных дел В результате после вмешательства Невьянской городской прокуратуры для расселения жителей из бюджета области было выделено более 3 миллионов рублей. Всего в 2017 году прокурорами выявлено более 178 тысяч нарушений закона в жилищной сфере, опротестовано 9,9 тысячи незаконных правовых актов. В адрес региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций внесено 39,2 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых в отношении 25,1 тысячи человек приняты меры дисциплинарного характера. Предостережены 5,9 тысячи должностных лиц о недопустимости нарушения закона. В суды в интересах граждан прокуроры направили 28,4 тысячи заявлений, из которых на конец года удовлетворено 26,8 тысячи. К административной ответственности привлечены 5,6 тысячи виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 415 уголовных дел.