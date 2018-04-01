Около 20 незаконно сдаваемых внаем квартир выявили общественники района Люблино в этом году

Представители общественного пункта охраны порядка по району Люблино смогли выявить в этом году 18 незаконно сдаваемых внаем квартир. — В 2018 году советом ОПОП выявлено 11 квартир, предположительно сдаваемых внаем, — сообщил председатель ОПОП № 36 Александр Орехов . — Информация направлена в ОМВД России по району Люблино и управу района. Кроме того, еще семь обращений поступило от местных жителей. Активисты проверили данные адреса. По результатам проведенных проверок совместно с участковым полиции информация была направлена в ИФНС № 23 по Москве Получить консультационно-правовую помощь в общественном пункте охраны порядка могут все желающие. Прием населения ведется ежедневно.