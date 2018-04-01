Миллион за аренду квартиры: цены в преддверии ЧМ‐2018 продолжают расти

Цены на квартиры продолжают расти ‐ арендодатели готовятся к Чемпионату мира по футболу, который стартует через два месяца. Самый мощный рост отметили в городах, которые принимают мундиаль. В их числе подмосковные Химки . А во сколько же обойдется хорошее жилье химкинском Новогорске рядом с тренировочными базами? Разобралась съемочная группа «360».

До чемпионата мира по футболу чуть меньше трех месяцев. Интернет уже пестрит предложениями по аренде жилья. Цены зашкаливают! При этом не только в столице, но и в регионе.

Из микрорайона Сходня можно за пять минут доехать до баз сборной России и Перу , а за десять минут до тренировочного поля команды Мексики . Ехать отсюда до Москвы всего полчаса на электричке.

Алексей Сергеев переехал в новостройку микрорайона несколько месяцев назад. Сейчас доделывает ремонт. Свою студию он планирует сдавать любителям футбола посуточно — так выгоднее. Такую

бизнес-идею

Алексею подкинул друг.

Я подумал, почему бы не воспользоваться случаем, тем более лето. Если сдам квартиру, я могу запросто уехать отдохнуть на море за эти деньги

— Алексей Сергеев, житель Сходни.

Всего 26 квадратных метров, двуспальная кровать, ванная, небольшая кухня. Из дополнительных удобств — джаузи, игровая приставка и свежий воздух. Лес тут начинается почти возле подъезда. Стоимость аренды Алексей поднял в разы, что его сильно не смущает.

Свою квартиру я решил поставить выше рыночной цены примероно в десять раз. Так как здесь квартиры стоят максимально 20 тысяч в месяц, я ее поставил за 250 тысяч в месяц

— Алексей Сергеев.

Сутки почти по цене месяца. Такой политики придерживается практически каждый второй арендодатель в Химках. Чемпионат мира по футболу

по-настоящему

всколыхнул рынок — почти 900 тысяч за месячную аренду однокомнатной квартиры в промзоне городского округа, более миллиона за двушку в центре. И даже небольшие отели не остались в стороне, тоже решив наживиться на болельщиках.

Чтобы снять квартиру в пределах МКАДа, нужно оставить целое состояние. 40 квадратных метров на Павелецкой стоят один миллион рублей в месяц, на 200 тысяч больше придется отдать за те же 40 метров на Никулинской, а варианты в самом центре Москвы переваливают за два миллиона. Эксперты отмечают, что контролировать такое поведение рынка невозможно, а государству это даже выгодно.

Если собственники жилья будут платить налоги, получив такое обогащение, то почему нет — эксперт.