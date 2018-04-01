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Людей эвакуируют из гостиницы «Кристалл» в связи с задымлением
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Людей эвакуируют из гостиницы «Кристалл» в связи с задымлением 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Людей эвакуируют из гостиницы «Кристалл» на Коровинском шоссе, передает телеканал Москва 24. Уточняется, что задымление возникло на 16 этаже здания.
На месте происшествия работают спасательные службы.
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