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Жительница Петербурга обнаружила мумию в съемной квартире
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Жительница Петербурга обнаружила мумию в съемной квартире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Девушка, снявшая квартиру в Санкт-Петербурге, в первый же день проживания на новом месте обнаружила в кладовке труп человека, залитый монтажной пеной.
Как сообщает «Пятый канал», девушка обнаружила тело во время уборки. По размеру обуви и фасону брюк она поняла, что покойник — мужчина.
По факту случившегося полиция провела проверку. Оказалось, что женщина, сдавшая девушке квартиру, на самом деле никогда не работала агентом по недвижимости, а мужчиной, обнаруженным в кладовке, оказался ее сожитель, который, по словам соседей, пропал 10 лет назад.
Телеканал добавляет, что мумия отправлена на экспертизу, а обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, 7 марта в Люберцах мужчина, из ревности выстреливший в возлюбленную, был найден мертвым неподалеку от места преступления.
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