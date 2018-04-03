В Петербурге труп несколько дней жил в коммунальной квартире

Санкт-Петербурге в коммунальной квартире на стуле нашли труп пенсионера, сообщает «Мой район».

Тело обнаружили утром в понедельник, 2 апреля, в коммунальной квартире на Полюстровском проспекте. Жители коммуналки почувствовали неприятный запах из одной комнаты.

Петербуржцы позвонили в полицию. Оперативные сотрудники открыли дверь и обнаружили тело седовласого мужчины. Он сидел на стуле в нижнем белье и синей рубашке.

По предварительной информации, тело уже подверглось разложению. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и причины его смерти.