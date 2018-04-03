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В Петербурге труп несколько дней жил в коммунальной квартире
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В Петербурге труп несколько дней жил в коммунальной квартире 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире на стуле нашли труп пенсионера, сообщает «Мой район».
Тело обнаружили утром в понедельник, 2 апреля, в коммунальной квартире на Полюстровском проспекте. Жители коммуналки почувствовали неприятный запах из одной комнаты.
Петербуржцы позвонили в полицию. Оперативные сотрудники открыли дверь и обнаружили тело седовласого мужчины. Он сидел на стуле в нижнем белье и синей рубашке.
По предварительной информации, тело уже подверглось разложению. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и причины его смерти.
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