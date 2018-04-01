1 апреля начались отчеты участковых перед населением

В апреле проходит месячник отчета перед населением о своей работе участковых инспекторов полиции. Корреспондент «ВМ» побывал на самом первом из них — в Таганском районе Центрального административного округа.

Около дома № 9 по улице Малая Калитниковская собралось около 40 человек. Заранее полицейский развешивал объявления, что будет проводится мероприятие. И вот в полдень на детской площадке старший лейтенант полиции Марат Хасянов начинает рассказывать о своей работе.

— Я обслуживаю территорию, на которой 13 жилых домов, в которых находится 1885 квартир и проживает 2455 человек, — рассказывает полицейский.

С его слов, за прошлый год на его участке совершено 14 преступлений, из них раскрыто 10. К административной ответственности привлечено 102 человека: в основном, за распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство.

— За прошедший год мне поступило 526 жалоб от жителей района, проведен профилактический обход 787 квартир, — докладывает Марат Хасянов.

Он считает, что приближается дачный сезон, когда многие жители будут выезжать за город. А пустующие квартиры всегда привлекают воров. Поэтому полицейский советует перед отъездом устанавливать в жилище сигнализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ