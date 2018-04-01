Ещё
Петербурженка арендовала квартиру с мумией в чулане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербурженка арендовала квартиру с мумией в чулане 

Ридус 34 минуты назад
В Санкт-Петербурге молодая девушка сняла квартиру в Красногвардейском районе. Риелтор предупредила женщину, что квартира находится в «убитом» состоянии и нуждается в ремонте, а потраченные на это деньги будут зачтены в счет аренды, сообщает интернет-газета «Фонтанка».
В субботу, 31 марта, квартиросъемщица пригласила рабочих, которые обнаружили в кладовке мумифицированный труп, залитый монтажной пеной.
Тело было направлено на экспертизу, квартира стала местом происшествия, договор аренды аннулирован, отмечает издание.
Выяснилось, что 53-летний мужчина умер восемь месяцев назад и арендованная квартира принадлежала ему.
Квартиросъемщица обратилась в полицию. Женщину, которая сдавала квартиру в аренду, подозревают в убийстве: правоохранители узнали, что она сожительствовала с покойным, отмечает ФАН.
Ридус: последние новости
Лишенная солнца жительница Урала отсудила почти полмиллиона рублей Британская полиция назвала место отравления Скрипалей «Поймите меня правильно»: сын гендиректора «Зимней вишни» вступился за мать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»166
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов335
Мара Багдасарян показала новые права73
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»241
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ450
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение