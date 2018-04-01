Петербурженка арендовала квартиру с мумией в чулане

Санкт-Петербурге молодая девушка сняла квартиру в Красногвардейском районе. Риелтор предупредила женщину, что квартира находится в «убитом» состоянии и нуждается в ремонте, а потраченные на это деньги будут зачтены в счет аренды, сообщает интернет-газета «Фонтанка»

В субботу, 31 марта, квартиросъемщица пригласила рабочих, которые обнаружили в кладовке мумифицированный труп, залитый монтажной пеной.

Тело было направлено на экспертизу, квартира стала местом происшествия, договор аренды аннулирован, отмечает издание.

Выяснилось, что 53-летний мужчина умер восемь месяцев назад и арендованная квартира принадлежала ему.

Квартиросъемщица обратилась в полицию. Женщину, которая сдавала квартиру в аренду, подозревают в убийстве: правоохранители узнали, что она сожительствовала с покойным, отмечает ФАН.