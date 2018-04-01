Девушка сняла квартиру с мумией в кладовке 

Мертвец был залит монтажной пеной.
Жительница Санкт-Петербурга нашла мумию в кладовке съемной квартиры.
Девушка обнаружила труп в первый же день после переезда во время уборки, сообщает "Пятый канал". Несмотря на то, что покойник был залит монтажной пеной, петербурженка догадалась, что это мужчина по размеру обуви и фасону брюк.
Полиция проверила информацию по данному факту. Оказалось, что «риелтор», которая сдавала девушке квартиру, не является агентом недвижимости и никогда им не работала, а найденное в кладовке тело принадлежит ее сожителю, который пропал десять лет назад.
Мумию отправили на экспертизу, все обстоятельства инциденты уточняются.
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