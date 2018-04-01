Максакову преследует тень Вороненкова: потребовали расплатиться по счетам убитого мужа

Экс-депутат Госдумы РФ , оперная дива, просто красивая женщина и, увы, молодая вдова Мария Максакова оказалась втянута в новый скандал. На сей раз — сугубо имущественный. Недавно она не смогла вернуть через суд некогда проданное бывшему высокопоставленному сотруднику СКР нежилое помещение в центре столицы стоимостью 2 млн долларов. И вот теперь певица сама стала ответчиком по иску, который предъявил ей господин Денис Панаитов. Он требует вернуть ему долг в 40 млн рублей. «МК» стали известны некоторые подробности этих дел.

Напомним, Мария Максакова-Игенбергс отправилась вслед за мужем, экс-парламентарием Денисом Вороненковым, над которым нависла угроза уголовного преследования, на Украину в декабре 2016 года. Вороненков, опасаясь ареста имущества, подарил свои апартаменты в деловом квартале Москва-Сити на Пресненской набережной Марии Петровне, а остальную часть переписал на бывшую жену Юлию. Понимая, что на новой родине им понадобятся деньги, экс-депутат предложил своему другу — бывшему руководителю Одинцовского следственного отдела СКР по Московской области 40-летнему Денису Панаитову купить нежилое помещение в Сити. Мужчины договорились о цене. Уже в Киеве Максакова оформила у нотариуса доверенность на дочь супруга от первого брака, 25-летнюю Екатерину Вороненкову, которая должна была представлять ее на сделке. В результате девушка вместе с Панаитовым оформила договор купли-продажи недвижимости. Документы они подписали за неделю до гибели Вороненкова (он был убит 23 марта прошлого года).

Однако спустя восемь месяцев после трагических обстоятельств оперная дива получила от Кати документы, в которых значилось, что ее недвижимость была продана всего за 38 млн рублей. Максакова вспомнила, что покойный супруг собиралась продавать квадратные метры за 2 млн долларов. Артистка решила, что падчерицу обманули, воспользовавшись ее не совсем адекватным состоянием. Она через своих представителей обратилась в суд, потребовала признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения, заключенный между Вороненковым и Панаитовым, и вернуть ей апартаменты. Правда, по нашим данным, ни о каких 2 миллионах долларов речи вообще не шло. Деньги Вороненкову нужны были срочно. Ведь помимо грозившего ему ареста у него еще были денежные обязательства перед очень серьезными людьми.

В свою очередь Панаитов подал встречный иск и потребовал от певицы вернуть ему долг. Истец утверждает, что 9 декабря 2016 года он передал госпоже Максаковой под расписку 40 млн рублей под 20 процентов годовых на три месяца. Панаитов требовал 41 млн 994 тысячи рублей и проценты за пользование чужими деньгами в сумме 3 млн 250 тысяч рублей.

Иск артистки в Пресненском суде по просьбе участников процесса рассматривался в закрытом режиме. Вначале представители Екатерины, которую привлекли к делу в качестве соответчика, убеждали суд, что она абсолютно здорова и документы подписывала в трезвом уме. Юристы представили справки, свидетельствующие о том, что девушка не состоит на учете в наркодиспансере и никакой зависимостью не страдает.

На суде Максакова подтвердила, что лично ходила с падчерицей к нотариусу в Киеве и выдала ей доверенность с полномочиями на реализацию имущества, без ограничения по стоимости. После этого в Москве Панаитов и Воронекова подписали договор, Екатерина получила деньги под расписку, затем она с покупателем пошла в МФЦ.

Однако после Нового года у Максаковой и Воронековой поменялись представители. Затем оперная дива отказалась от исковых требований к родственнице и сделала ее третьим лицом. А Вороненкова стала давать письменные показания о том, что якобы она в момент совершения сделки была в неадекватном состоянии. Все возможно, но почему-то барышня указала точное время и место, где подписывала с Панаитовым договор купли-продажи недвижимости.

Говорят, что случилась эта метаморфоза не просто так. Якобы Екатерине было обещано 25 процентов от стоимости апартаментов в случае, если их удастся отсудить у Панаитова. В одном из телевизионных ток-шоу Катя заявила, что восхищается мачехой, поддерживает ее во всем. «Отношения у нас дружеские, можно сказать, семейные», — отметила Воронекова.

На заседании представители Вороненковой стали настаивать, что девушка серьезно больна — действительно принимает наркотики. Были представлены справки одной столичной коммерческой клиники, где Катя проходила лечение от наркотической зависимости. Согласно медицинским документам, Вороненкова находилась в стационаре с 4 декабря 2017-го по 15 января 2018 года. Хотя ранее другие представители Екатерины утверждали, что она в это время была в Белоруссии . Кроме того, юристы Вороненковой заявили на голубом глазу, что на документах стоит не ее подпись. Но почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность автографа девушки. В результате Пресненский суд полностью отклонил иск Максаковой.

Любопытно, что когда певица решила судиться с Панаитовым, она написала заявление в правоохранительные органы Украины с требованием привлечь его к ответственности за мошенничество — якобы он незаконно приобрел недвижимость в центре Киева. В итоге на Панаитова возбудили уголовное дело. Но самое интересное даже не это. Оказалось, что госпожа Максакова живет в этой самой квартире, но принадлежит она сестре бывшего следователя. При этом родственница Панаитова является гражданкой Незалежной. Жилплощадь, которую она сдала Вороненкову с супругой, женщина приобрела еще в 2014 году. Теперь же некие люди из СБУ стали шантажировать Панаитова и требовать отдать им трехкомнатную квартиру. По слухам, силовикам это удалось — 4 января 2018 года у недвижимости сменился владелец.

Итак, в запутанной истории фигурирует уже две недвижимости — в Москве и Киеве. Понятно, что сдаваться никто не собирается — слишком велика цена квадратных метров. Правда, как стало известно «МК», в настоящее время оппоненты сели за стол переговоров, они твердо намерены урегулировать спор. Панаитов даже собирается простить многодетной матери все долги. Ждать недолго: ближайшее заседание суда состоится 4 апреля.

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