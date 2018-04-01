У Лахта центра за 40 млн рублей построят подземный переход с лифтом

Петербурге построят два новых подземных перехода — в районе Лахта центра и около ЖК «Новая Охта». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Дирекция транспортного строительства объявила конкурсы на проведение инженерных изысканий в районе предполагаемого строительства, а также на разработку проектной документации двух подземных переходов. Тот, что будет построен у Лахта центра обойдется бюджету почти в 40 млн рублей, а переход на Охте — в 13,7 млн Построить переходы подрядчики должны в течение двух лет — до 15 ноября 2019 года. Согласно техническому заданию, переход у будущего офиса «Газпрома» будет расположен под железнодорожными путями и Шуваловским проспектом. Его оборудуют лифтом грузоподъемностью в 400 кг для перемещения маломобильных пассажиров. По материалам «ДП». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.