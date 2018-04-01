Несколько фрагментов отвалилось от балкона доходного дома 1908 г. постройки в центре Москвы

От балкона доходного дома 1908 г. постройки на Чистопрудном бульваре отвалилось несколько фрагментов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.

«В воскресенье днем в районе д. 14 по Чистопрудному бульвару отошло несколько фрагментов балкона седьмого этажа жилого здания. Пострадавших нет, информация о повреждении припаркованного рядом с знанием автомобиля не подтвердилась. Дом 1908 г. постройки находится в обслуживании частной УК «Дом Мастер». На данный момент место огорожено, причины произошедшего выясняются, проводятся охранные мероприятия», — сказала собеседница агентства.

Доходный дом церкви Троицы на Грязех является объектом культурного наследия регионального значения. Кирпичный доходный дом строился в 1908-1909 гг. для рядом расположенной церкви Троицы Живоначальной на Грязех. Главным украшением дома является пояс из терракотовых барельефов на третьем и четвертом этажах, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения.