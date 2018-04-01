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В Ленобласти могут перекрыть федеральную трассу из-за пожара на лесопильном заводе
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В Ленобласти могут перекрыть федеральную трассу из-за пожара на лесопильном заводе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленобласти намерены перекрыть федеральную трассу А-114 "Вологда — Новая Ладога".
Лесопильный завод горит всё сильнее, пожарные пока справляются, но с трудом. Спасатели не исключают того, что придётся протягивать по дороге пожарные рукава и брать воду из ближайшего посёлка.
Напомним, ранее сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. Позже площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности. Пожар ликвидируют более 70 спасателей.
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