В Ленобласти могут перекрыть федеральную трассу из-за пожара на лесопильном заводе

Ленобласти намерены перекрыть федеральную трассу А-114 " Вологда — Новая Ладога".

Лесопильный завод горит всё сильнее, пожарные пока справляются, но с трудом. Спасатели не исключают того, что придётся протягивать по дороге пожарные рукава и брать воду из ближайшего посёлка.

Напомним, ранее сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. Позже площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности. Пожар ликвидируют более 70 спасателей.