Собственники смогут напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов

Но обо всем по порядку. Новые правила устанавливают требования, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, для зданий, строений и сооружений. Снижать расход энергии на отопление и вентиляцию домов планируется поэтапно.

Приказом минстроя предусматривается, что для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов, объем тепла, необходимый для отопления, должен снизиться с 1 июля 2018 года — на 20 процентов, с 1 января 2023 года — на 40 процентов, с 1 января 2028 года — на 50 процентов.

Документ вводит обязательное выполнение требований энергетической эффективности для архитекторов, застройщиков, инженеров и проектировщиков. Соблюдать их обязаны и те, кто вводит в эксплуатацию построенные, реконструированные или капитально отремонтированные здания.

"Утвержденные требования энергоэффективности при строительстве зданий и жилых домов будут активно способствовать разработке новых технических решений, появлению новых видов материалов, оборудования, «умных» технологий в строительстве", — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

Основная нормативная база по повышению энергоэффективности недвижимости была создана в 2016 году. С 21 августа зданиям начали присваиваться классы энергоэффективности.

С 2018 года предусмотрена возможность предоставления финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с повышением класса энергоэффективности.

Напрямую поставщикам ресурсов разрешат оплачивать тепло и газ, вывоз мусора, воду и водоотведение

Также с этого года в России можно строить только энергоэффективные дома. Приготовление горячей воды для систем горячего водоснабжения должно производиться непосредственно в домах, также можно установить в доме системы для регулирования подачи воды в зависимости от погоды.