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В Петербурге женщина сняла квартиру с мумией в кладовке
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В Петербурге женщина сняла квартиру с мумией в кладовке 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга обнаружила мумию в кладовке съемной квартиры, сообщает "Пятый канал".
Девушка нашла труп в первый же день после переезда, когда делала уборку. Тело было залито монтажной пеной, однако по размеру обуви и фасону брюк петербурженка поняла, что покойник — мужчина.
Полиция начала проверку по факту случившегося и выяснила, что «риелтор», которая сдала квартиру девушке, на самом деле никогда не работала агентом по недвижимости.
Обнаруженное в кладовке тело принадлежит ее сожителю, который, по словам соседей, пропал десять лет назад. Как сообщает телеканал, в настоящий момент мумия отправлена на экспертизу, а обстоятельства инцидента выясняются.
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