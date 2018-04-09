С начала года в Москве ввели более 370 тысяч квадратных метров жилья

В январе-марте 2018 года в Москве ввели более 370 тыс. кв. м жилья, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

По данным департамента градостроительной политики, за три месяца введено в общей сложности 742 тыс. кв. м недвижимости.

Как заявил глава ведомства Сергей Лёвкин , за счёт средств инвесторов построили 468 тыс. кв. м, или 63% недвижимости. По жилью этот показатель составляет 90%.

В 2017 году за аналогичный период ввели более 680 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 323 тыс. кв. м жилья.