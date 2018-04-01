Ещё
Пенсионеры, дети и инвалиды могут слетать в Крым по льготной цене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеры, дети и инвалиды могут слетать в Крым по льготной цене 

72.ru 32 минуты назад
Фото: 72.ru
Из Тюмени в Симферополь жители региона смогут слетать по льготной цене. Правительство объявило о том, что программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена в этом году. Побывать в Крыму смогут жители некоторых российских регионов.
— Субсидированные полеты в Симферополь осуществляются из 26 городов России, — рассказали в Росавиации. — Льготными билетами смогут воспользоваться более 114 тысяч человек, в том числе и жители Тюменской области.
Из Тюмени в Крым льготников будет возить «Аэрофлот». Билет в одну сторону обойдется в 3 тысячи 400 рублей. В прошлом году цена на перелеты была выше — более 4 тысяч рублей.
Купить билеты по спецтарифу смогут только граждане Российской Федерации. Скидки получат только некоторые категории населения: не достигшие 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы и сопровождающее их лицо, инвалиды детства второй и третьей групп, а также тюменцы, сопровождающие детей-инвалидов.
72.ru: последние новости
Утром на Рижской горела четырехкомнатная квартира В Тюменском районе построят тротуаров на 130 миллионов рублей Из-за горящего матраса из дома на Широтной эвакуировали людей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»166
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов335
Мара Багдасарян показала новые права73
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»241
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ450
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение