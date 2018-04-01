В Петербурге у «Лахта-центра» появится подземный переход

Санкт-Петербургское ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по строительству подземного пешеходного перехода в районе «Лахта-центра», сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 39,99 млн рублей, источник финансирования — бюджет Санкт-Петербурга . Заявки принимаются до 25 апреля, конкурс планируется провести 28 апреля.

Согласно документации, сооружение должно быть спроектировано с учетом доступности для инвалидов. Проектировщики также должны предусмотреть лифт со средствами диспетчерского и визуального контроля.

Ранее Смольный объявил конкурс на строительство дорог для обеспечения транспортной доступности делового квартала «Лахта-центр». Максимальная стоимость контракта — 1,48 миллиарда рублей.