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В Петербурге у «Лахта-центра» появится подземный переход
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В Петербурге у «Лахта-центра» появится подземный переход 

АиФ Санкт-Петербург 33 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по строительству подземного пешеходного перехода в районе «Лахта-центра», сообщается на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 39,99 млн рублей, источник финансирования — бюджет Санкт-Петербурга. Заявки принимаются до 25 апреля, конкурс планируется провести 28 апреля.
Согласно документации, сооружение должно быть спроектировано с учетом доступности для инвалидов. Проектировщики также должны предусмотреть лифт со средствами диспетчерского и визуального контроля.
Ранее Смольный объявил конкурс на строительство дорог для обеспечения транспортной доступности делового квартала «Лахта-центр». Максимальная стоимость контракта — 1,48 миллиарда рублей.
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