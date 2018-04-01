Росреестр: количество регистраций ДДУ за январь-февраль опережает темпы 2017 года на 25%, но отстает от аналогичных показателей 2016 года (графики) 

Росреестр опубликовал отчетность за 2 месяца 2018 года. По данным Росреестра за 2 месяца 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 100 097 договоров участия в долевом строительстве. Это на 24,7% больше аналогичного показателя 2017 года (80 241 зарегистрированный ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2016 года количество ДДУ сократилось на 6,8% (тогда было зарегистрировано 107 348 ДДУ). В феврале 2018 года в РФ зарегистрировано 51 997 ДДУ. Это на 8,1% больше, чем в январе (48 100 ДДУ), но на 37,4% меньше, чем в декабре прошлого года, когда было зарегистрировано 83 039 ДДУ. Кроме того, за 2 месяца 2018 года в РФ зарегистрировано 26 315 договоров об уступке прав требования по ДДУ. Это на 5,0% больше показателя 2017 года (25 066 уступок по ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2016 года количество зарегистрированных договоров уступки упало примерно на 22% (тогда их было зарегистрировано приблизительно 33 900). В феврале 2018 года в РФ зарегистрировано 13 559 договоров об уступке прав требования по ДДУ. Это на 6,3% больше, чем в январе (12 756 договоров уступки), но на 38,8% меньше, чем в декабре прошлого года, когда было зарегистрировано 22 144 договора уступки. Количество новых ДДУ преобладает над количеством уступок, зарегистрированных в РФ с начала года. В среднем на каждую уступку приходится 3,8 новых ДДУ.