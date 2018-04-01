Топовый застройщик Пермского края объявлен банкротом 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» против СК ПРОМИНСТРАХ: на кону многомиллионные страховые выплаты

Темпы роста продаж по ДДУ за январь-февраль составили более 42% в 7 из 10 ключевых регионов (графики)