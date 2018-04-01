Топовый застройщик Пермского края объявлен банкротом 

В отношении «КД-Девелопмент», входящей в состав ГК «Камская долина», введена процедура наблюдения. Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru Арбитражный суд Пермского края принял такое решение по иску Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Урала. По данным суда, общая сумма задолженности «КД-Девелопмент» составляет более 2 млрд руб., в том числе компания имеет долг по оплате труда сотрудников в размере 2,5 млн руб. и кредиторскую задолженность в сумме 258 млн руб. Между тем компании предстоит сдать еще пять домов, входящих в ЖК «Весна». Портал ЕРЗ в январе сообщал о митингах дольщиков этого жилого комплекса. Выйти на улицу с акцией протеста граждан побудила задержка сдачи домов. В частности, сроки сдачи домов по адресам Углеуральская, 25, 27, Переселенческая, 98, 100, 104 задержаны от года до трех лет. В связи с этим более 60 дольщиков и пайщиков обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в УВД Перми и в ГУ МВД России по Пермскому краю. Фото: www. z1. d.sdska.ru По словам представителей «Камской долины», все этапы строительства дома по ул. Переселенческой, 104 завершены, замечания по противопожарной безопасности устранены, и 2 апреля планируется подать документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Между тем сроки сдачи остальных домов ЖК «Весна» пока остаются неясными, а информация о решении проблем дольщиков «Камской долины» в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя РФЖ, отсутствует. Фото: www.kommersant.ru Проблемы крупнейшего строительного холдинга Пермского края, которым руководит Андрей Гладчиков (на фото), начались не вчера. По сообщениям СМИ, АО «Камская долина» является ответчиком по сотням исков на миллиардные суммы, миллиардами исчисляется и ее задолженность по десяткам исполнительных производств. Крупнейшим кредитором компании является Сбербанк России. Портал ЕРЗ недавно рассказывал о возбуждении по инициативе Сбербанка уголовного дела против руководства ЖСК «Синица», связанного с «Жилсоцинвестом» — еще одной компанией, входящей в ГК «Камская долина». Она строит ЖК «Авиатор» и «Боровики». Фото: www.псбр.рф «Связанные с „Камской долиной“ юридические лица банкротят друг друга, дольщики воюют между собой, суды переполнены от исков, сроки сдачи объектов сорваны. А квартиры в новых объектах продаются…», — возмущаются местные СМИ. Неудивительно, что испытывающий проблемы застройщик, как отмечал портал ЕРЗ, уменьшил свою долю на рынке и уступил вторую позицию в региональном рейтинге ГК ПМД. СПРАВКА ЕРЗ: ГК Камская долина Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 110 311 кв. м Объектов строительства — 20 (в 5 ЖК) Место в ТОП по РФ — 200-е Место в ТОП по Пермскому краю — 3-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 54 437 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2016 году — 148-е Объем ввода жилья в 2017 г. — 23 880 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 349-е