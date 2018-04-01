Совет Федерации возвращается к обсуждению 218-ФЗ за три месяца до вступления в силу основных норм закона 

Член СФ Сергей Лукин, предложил обсудить проблемы безболезненного перехода на проектное финансирование с участием региональных застройщиков. Спикер палаты Валентина Матвиенко поддержала воронежского сенатора. Фото: www.god2018.org Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин выступил с предложением обсудить в Совете Федерации за круглым столом способы реализации задач по увеличению объемов строительства жилья и поэтапному переходу на его проектное финансирование. По его словам, достичь такой амбициозной цели, как ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья, о чем было заявлено в Послании Президента, «в складывающихся условиях очень проблематично для строительной отрасли». Он подчеркнул, что до вступления с 1 июля 2018 года ряда поправок в 214-ФЗ осталось три месяца. «На банки будут возложены полномочия по контролю целевого расходования средств дольщиков. Возникает вопрос о цене банковского сопровождения», — отметил член верхней палаты. Фото: www.riavrn.ru По прогнозам Минстроя и Центробанка РФ базовая стоимость кредитов системообразующих предприятий строительной отрасли составит 6—8%, напомнил Сергей Лукин (на фото). «Однако, если говорить о менее крупных застройщиках, которые находятся в зоне риска, банки не возьмутся за финансирование порядка 30% проектов из-за того, что девелоперы не пройдут процедуры андеррайтинга», — резюмировал он. При схеме счетов эскроу в случае возникновения проблем в ходе строительства вкладчикам будут возвращены только денежные средства, а проблемный объект останется в распоряжении банка. И, по словам Сергея Лукина, это вполне реально при сегодняшнем пассивном состоянии рынка жилья. Немало вопросов связано также с реализацией проектов комплексного освоения территорий по принципу «одно разрешение — один застройщик». «В отрасли необходимо создать условия для того, чтобы при поэтапном переходе на проектное финансирование строительства не допустить последствий, которые способны затормозить увеличение объемов жилья и негативно повлиять на его стоимость», — подчеркнул представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области. «В сложившейся ситуации нужно найти правильный выход в интересах населения, которое нуждается в улучшении жилищных условий. Это важно сделать именно в целях увеличения объемов строительства и снижения стоимости квадратного метра на рынке, а не повышения уровня доходности банков», — подытожил Сергей Лукин. Фото: www.kuban24.tv Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Лукина организовать обсуждение затронутых им проблем за круглым столом на площадке Совета Федерации с привлечением представителей Минстроя, Госдумы, банковских сообществ, региональных застройщиков.