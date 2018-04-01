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На рынке в ТиНАО произошел крупный пожар
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На рынке в ТиНАО произошел крупный пожар 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Крупный пожар произошел на территории рынка в поселении Мосрентген в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.
ЧП произошло по адресу: Мосрентген, Проектируемый проезд №134. Там вспыхнуло отдельно стоящее одноэтажное здание мебельного цеха. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало. По данным источника издания, есть угроза распространения огня на соседние сооружения.
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