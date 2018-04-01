Харви Вайнштейн продал таунхаус на Манхэттене за $25,6 млн

Расположенный на Бэнк Стрит таунхаус имеет площадь чуть более 460 квадратных метров. Скандальный режиссер купил дом в 2006 году за почти $15 млн и начал распродавать свою недвижимость после исключения из собственной компании The Weinstein Co. из-за потока обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Mansion Global.