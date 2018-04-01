В Ираке открылась первая гостиница для кошек

Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.

Одна ночь в гостинице стоит 5 тыс. динаров (приблизительно $4.2). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

В 2016 году стало известно про иракского кота, который смог воссоединиться с хозяевами в Европе.