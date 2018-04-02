Пожарные Усть-Кута спасли сегодня ночью 10 человек

В ночь с субботы на воскресенье огнеборцы

многоквартирного дома, в том числе троих детей и мужчину инвалида.

Сообщение о возгорании одной из квартир

шестиэтажного панельного дома по улице Судостроительной поступило в пожарную охрану в 00:59. Жильцы почувствовали запах дыма и вызвали

пожарных.

На момент прибытия огнеборцев горела

квартира на шестом этаже. Жильцы семи квартир на этом этаже

малосемейного общежития корридорного типа оказались в смертельной

дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности.

"Оценив ситуацию, я принял решение

закрыть горящую квартиру, чтобы не распространять едкий дым, и как можно скорее разбудить и вывести всех жильцов верхних этажей через

основной выход, двери эвакуационного выхода были закрыты", — Михаил

Антипин руководитель тушения пожара.

По лестничному маршу огнеборцы с использованием спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 10 человек, в том числе троих детей и мужчину с ограниченными

возможностями, инвалида по зрению, а так же квартиросъемщиков жилья, в котором произошло возгорание. Только после этого пожарные приступили к разведке и тушению. Уже через несколько минут возгорание удалось

локализовать.

В результате пожара в квартире повреждены

домашние вещи на площади 3 кв.м. стены и потолки закопчены. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание

электропроводки.

Инспекторы пожарного надзора рекомендуют

для защиты квартиры и дома от пожара вследствие короткого замыкания

установить современные автоматы двойной защиты вместо старых пробок.

Такие автоматические выключатели надежны и сработают, если произойдёт

короткое замыкание или в случае продолжительных перегрузок. Быстро

отреагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже

спасти жизнь поможет дымовой извещатель. Соблюдайте правила пожарной

безопасности и вы убережёте свой дом от беды!

В случае пожара звоните на номер «101».