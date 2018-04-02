Пожарные Усть-Кута спасли сегодня ночью 10 человек 

В ночь с субботы на воскресенье огнеборцы
города Усть-Кута Иркутской области спасли на пожаре 10 жителей
многоквартирного дома, в том числе троих детей и мужчину инвалида.
Сообщение о возгорании одной из квартир
шестиэтажного панельного дома по улице Судостроительной поступило в пожарную охрану в 00:59. Жильцы почувствовали запах дыма и вызвали
пожарных.
На момент прибытия огнеборцев горела
квартира на шестом этаже. Жильцы семи квартир на этом этаже
малосемейного общежития корридорного типа оказались в смертельной
дымовой ловушке, покинуть помещение у них не было возможности.
"Оценив ситуацию, я принял решение
закрыть горящую квартиру, чтобы не распространять едкий дым, и как можно скорее разбудить и вывести всех жильцов верхних этажей через
основной выход, двери эвакуационного выхода были закрыты", — Михаил
Антипин руководитель тушения пожара.
По лестничному маршу огнеборцы с использованием спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 10 человек, в том числе троих детей и мужчину с ограниченными
возможностями, инвалида по зрению, а так же квартиросъемщиков жилья, в котором произошло возгорание. Только после этого пожарные приступили к разведке и тушению. Уже через несколько минут возгорание удалось
локализовать.
В результате пожара в квартире повреждены
домашние вещи на площади 3 кв.м. стены и потолки закопчены. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание
электропроводки.
Инспекторы пожарного надзора рекомендуют
для защиты квартиры и дома от пожара вследствие короткого замыкания
установить современные автоматы двойной защиты вместо старых пробок.
Такие автоматические выключатели надежны и сработают, если произойдёт
короткое замыкание или в случае продолжительных перегрузок. Быстро
отреагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже
спасти жизнь поможет дымовой извещатель. Соблюдайте правила пожарной
безопасности и вы убережёте свой дом от беды!
В случае пожара звоните на номер «101».