В Китае наблюдается рост рынка игрушек

Шанхай , 1 апреля / Синьхуа / — Объем продаж на китайском внутреннем рынке игрушек превысил 64,6 млрд юаней /10 млрд долл США / по итогам 2017 года, что на 16,2 процента выше показателя 2016 года. Таковы данные, опубликованные на днях Китайской ассоциацией игрушек и детских товаров.

Расходы на игрушки на каждого ребенка в возрасте до 12 лет составили в среднем 276,8 юаня с приростом на 14,5 процента.

В 2017 году был также зарегистрирован рост продаж детских товаров.

Объемы продаж детских колясок, автокресел и бутылок для кормления составили соответственно 12,4 млрд юаней /прирост на 16,8 процента/, 4,34 млрд юаней /прирост на 24,1 процента/ и 4,92 млрд юаней /прирост на 20 процентов/.

Глава Китайской ассоциации игрушек и детских товаров Лян Мэй отметила, что значительный рост объема продаж этих товаров продемонстрировал рост конкурентных преимуществ китайских производителей благодаря модернизации отрасли.