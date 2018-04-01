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В Китае наблюдается рост рынка игрушек
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В Китае наблюдается рост рынка игрушек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 1 апреля /Синьхуа/ — Объем продаж на китайском внутреннем рынке игрушек превысил 64,6 млрд юаней /10 млрд долл США/ по итогам 2017 года, что на 16,2 процента выше показателя 2016 года. Таковы данные, опубликованные на днях Китайской ассоциацией игрушек и детских товаров.
Расходы на игрушки на каждого ребенка в возрасте до 12 лет составили в среднем 276,8 юаня с приростом на 14,5 процента.
В 2017 году был также зарегистрирован рост продаж детских товаров.
Объемы продаж детских колясок, автокресел и бутылок для кормления составили соответственно 12,4 млрд юаней /прирост на 16,8 процента/, 4,34 млрд юаней /прирост на 24,1 процента/ и 4,92 млрд юаней /прирост на 20 процентов/.
Глава Китайской ассоциации игрушек и детских товаров Лян Мэй отметила, что значительный рост объема продаж этих товаров продемонстрировал рост конкурентных преимуществ китайских производителей благодаря модернизации отрасли.
Китай — крупнейший в мире производитель и экспортер игрушек. В стране действует более 10 тыс. предприятий-производителей игрушек, на которых занято более 6 млн рабочих. -0-
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