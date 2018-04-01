Ещё
Закон о повышении налоговой ставки на игорный бизнес в Москве вступил в силу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о повышении налоговой ставки на игорный бизнес в Москве вступил в силу 

Агентство «Москва» 1 час назад
В конце 2017 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым предельные ставки налогов в отношении данного вида деятельности были увеличены в два раза. Кроме того, введены новые объекты налогообложения, такие как процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы.
В отношении данных объектов также были установлены предельные значения в размере 2,5 млн руб. и 3 млн руб. за один объект при уплате ежемесячно.
Закон Москвы увеличивает предельные ставки налога в отношении налогооблагаемой деятельности в данной сфере до максимально возможных (то есть в два раза), а также вносит в отношении двух новых объектов налогообложения ставки налога на предельно возможном уровне.
Закон, внесенный в Мосгордуму мэром столицы, был принят московским парламентом 21 февраля 2018 г. 28 февраля его подписал Сергей Собянин.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесен президентский законопроект о перечне дисциплинарных взысканий на судей Строительство производственного здания в Краснознаменске планируют завершить в июле-сентябре UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ11
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО138
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе628
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме82
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля16
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение