Закон о повышении налоговой ставки на игорный бизнес в Москве вступил в силу

В конце 2017 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым предельные ставки налогов в отношении данного вида деятельности были увеличены в два раза. Кроме того, введены новые объекты налогообложения, такие как процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы. В отношении данных объектов также были установлены предельные значения в размере 2,5 млн руб. и 3 млн руб. за один объект при уплате ежемесячно. Закон Москвы увеличивает предельные ставки налога в отношении налогооблагаемой деятельности в данной сфере до максимально возможных (то есть в два раза), а также вносит в отношении двух новых объектов налогообложения ставки налога на предельно возможном уровне. Закон, внесенный в Мосгордуму мэром столицы, был принят московским парламентом 21 февраля 2018 г. 28 февраля его подписал Сергей Собянин