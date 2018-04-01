В Москве повышается ставка налога на игорный бизнес

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Закон о повышении ставок налога на игорный бизнес в два раза вступает в силу в Москве 1 апреля. Внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным закон поддержало большинство депутатов столичного парламента.

Согласно документу, с 1 апреля ставки налога увеличатся до 250 тысяч рублей за один процессинговый центр букмекерской конторы, аналогично увеличится ставка за один процессинговый центр тотализатора.

Вместе с тем налог за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы возрастет до 14 тысяч рублей. Максимально возможная ставка в 3 миллиона рублей будет установлена за интерактивные ставки.