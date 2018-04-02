Почти 20 псевдодилинговых центров для запрещенных азартных игр были ликвидированы в Москве в 2017 г.

Почти 20 псевдодилинговых центров, в которых под видом внебиржевой торговли проводились запрещенные азартные игры, были выявлены и ликвидированы в Москве в течение 2017 г. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции по итогам заседания межведомственной комиссии правительства города по азартным играм и лотереям под председательством министра правительства Москвы, руководителя департамента Владимира Черникова.

«В ходе мониторинга в 2017 г. было выявлено 19 псевдодилинговых центров, в которых под видом внебиржевой торговли проводились запрещенные азартные игры. В отношении подобных заведений неоднократно принимались меры по прекращению их незаконной деятельности. Ликвидировать их удалось только в конце 2017 г., когда департамент оказал содействие правоохранительным органам и организовал комплексные мероприятия с привлечением экспертов ГБУ «МИЦ» и проведением экспресс-исследований», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в 2017 г. департаментом с привлечением председателей общественных пунктов охраны порядка и сотрудников префектур административных округов были организованы проверки мест размещения пунктов приема ставок букмекерских контор. «Особое внимание уделялось организациям, которые расположены в жилых домах и зданиях, где размещены детские, образовательные или медицинские учреждения. Информация об букмекерских конторах, расположенных в данных зданиях, была передана в Федеральную налоговую службу по Москве и в результате совместной работы департамента с налоговыми органами пункты приема ставок, работающие с нарушением требований к размещению, закрыли», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что по итогам мониторинга объектов азартных игр на территории Москвы функционирует 536 пунктов приема ставок букмекерских контор, относительно 2017 г. их количество значительно не изменилось. «Однако, в 2017 г. число подобных заведений практически сравнялось с числом игорных заведений в 2009 г., когда во время „расцвета“ азартных игр, в Москве работало 528 казино, залов игровых автоматов, игровых клубов и тому подобных заведений. В настоящее время зачастую именно в букмекерских конторах под прикрытием законной деятельности недобросовестные предприниматели проводят азартные игры», — подчеркнули в департаменте.

В сообщении отмечается, что одной из основных причин роста количества букмекерских контор, по мнению специалистов департамента, является низкая ставка налога на игорный бизнес — 7 тыс. руб. «Департамент вышел с инициативой о необходимости повышения ставки налога до 50 тыс. руб., данная инициатива была поддержана комиссией по безопасности Мосгордумы . Данное предложение рассмотрят на одном из ближайших заседаний депутатов», — говорится в сообщении.

В. Черников отметил, что работа по пресечению данного вида деятельности ведется постоянно. «Только в Москве в 2017 г. в отношении организаторов незаконных азартных игр было возбуждено около 100 уголовных дел, что составляет 11%, от всех возбужденных дел в России , данный показатель говорит об эффективной работе всех заинтересованных ведомств в сфере пресечения незаконных азартных игр. Также о важности и нужности работы по пресечению запрещенных азартных игр для москвичей, говорят, в частности, личные обращения граждан, которые поступают в департамент. Этот факт свидетельствует о том, что в этой борьбе общественность на нашей стороне», — подчеркнул руководитель департамента.

По данным пресс-службы, в 2017 г. правоохранительными органами проведено 426 проверки, в результате которых пресечена деятельность 10 казино, 65 залов игровых автоматов, 18 интернет-клубов в отношении организаторов азартных игр возбуждено 96 уголовных дел. Также в 2017 г. было выявлено и демонтировано 78 терминалов.