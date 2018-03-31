С начала года в ЕИСЖС зарегистрировались более 2 тыс. застройщиков 

Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. Фото: www.diit.edu.ua Выступая на коллегии Минстроя России по итогам деятельности 2017 года и задачам на 2018 год, Александр Плутник напомнил, что создание Единой информационной системы жилищного строительства обусловлено дефицитом качественной достоверной информации для разработки мер поддержки жилищной сферы. «По многим аспектам жилищная статистика не ведется, нет достаточной информации, сколько жилья ввел каждый город, сколько жилья строится в конкретном районе различных городов. Хотя мировой опыт показывает, что такие данные собираются и анализируются автоматически, — отметил глава единого института развития жилищной сферы. — Та статистика, которая собирается сегодня, не подлежит автоматическому анализу. Нет систем, анализирующих моментально поступающие данные», — посетовал он. Фото: www.pup-zemli.ru В этом смысле работу по развитию единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), которую ДОМ. РФ проводит совместно с Минстроем России, трудно переоценить. «Одна из задач — полный переход к электронному документообороту, интеграция с порталом государственных услуг, системами электронного взаимодействия и различными государственными информационными системами, которые сегодня успешно функционируют», — подчеркнул Александр Плутник (на фото). В частности, продолжается формирование «единого окна», используя которое, участники строительного рынка смогут проходить все административные процедуры, получать полный комплекс государственных и муниципальных услуг в одном месте в электронном виде. Такое окно может быть также организовано на базе ЕИСЖС. Напомним, что С 1 января нынешнего года застройщики используют ЕИСЖС для размещения проектной декларации, бухгалтерской и финансовой отчетности, иных документов. При этом пользователи, в том числе покупатели квартир, могут найти здесь информацию по строящемуся дому и проверить, перечисляет ли по нему застройщик взносы в Фонд защиты дольщиков и безопасно ли вкладывать деньги в данный объект. Всего, по словам Александра Плутника, с начала 2018 года в ЕИСЖС зарегистрировались более 2 тыс. застройщиков. Планируется, что по мере вывода в продажу новых объектов данные в информационной системе разместит большинство девелоперских компаний, которых сегодня свыше 4,5 тыс. Фото: www.gkh-sibiri.ru