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Власти Самары купят шмелей с аукциона
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Власти Самары купят шмелей с аукциона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Власти Самары планируют закупить 56 семей насекомых.
В Самаре власти областной объявили аукцион на покупку шмелей. Как  сообщает
КП, информацию о покупке шмелей опубликовали на сайте госзакупок.
В ней сообщается, что за каждую из семей власти готовы заплатить не более 3,7 тысяч рублей, не превышая общей стоимости в 208 тысяч рублей.
Известно, что компания-поставщик должна привезти шмелей в ульях и снабдить их белковым и углеводным кормом.
Также у насекомых не должно быть болезней и вредителей, и все они должны находится в стадии активного роста.
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