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Сотрудники МЧС спасли 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на севере Москвы
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Сотрудники МЧС спасли 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Левобережный в ходе тушения пожара в одной из квартир жилого дома были спасены 15 человек, двое из которых дети. Об это Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 29 этаже 35-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них двое детей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
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