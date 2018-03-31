Сотрудники МЧС спасли 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на севере Москвы

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 29 этаже 35-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек, из них двое детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.