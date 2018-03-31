Орловцам напомнили об осторожности при покупке недвижимости

В пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области напомнили жителям региона о внимательности при получении выписки ЕГРН.

Старшее поколение орловцев привыкло верить свидетельствам о государственной регистрации права. Но с июля 2016 года свидетельства выдавать перестали: на смену им пришли выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

В принципе ничего не изменилось: по сути выписка — это тот же документ, подтверждающий ваши права, наличие или отсутствие арестов и обременений, но только немного другого цвета и формата.

И свидетельство о государственной регистрации права, и выписка из ЕГРН равнозначны по своей юридической силе, однако они актуальны только на момент выдачи документа. Соответственно, если у собственника квартиры на руках Свидетельство 2000-х годов, то ни один здравомыслящий покупатель на сделку не выйдет, поскольку информацию необходимо перепроверить свежей выпиской из ЕГРН.

Самое главное — наличие соответствующей записи в базе ЕГРН. Снято ли обременение с вашей квартиры, не изменился ли собственник квартиры, которую вы собираетесь купить и другие вопросы — для их решения необходимости получить Выписку из ЕГРН. И только после этого можно быть уверенным, что последующая сделка пройдёт успешно и вас не обманут.

Кадастровая палата по Орловской области призывает граждан быть бдительными и перепроверять сведения, прежде чем совершить покупку жилья или провести какую-либо другую сделку. Выписку из Росреестра можно заказать, обратившись лично в МФЦ или с использованием электронно-цифровой подписи на сайте Росреестра.