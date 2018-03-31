130 миллионов за «Автоприбор» требуют на «Авито»

Фото с ресурса fborn-spb.ru 20 марта на сайте «Авито» появилось объявление о продаже помещений обанкротившегося завода «Автоприбор». Цену за них просят 130 миллионов рублей.

Как написано в объявлении всего продается 45 зданий общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Покупать можно и по отдельности. Рыночная же стоимость составляет около 1 миллиарда рублей. Кроме зданий продается и оборудование. Станки, прессы и автоматы, которые использовались на производстве, можно купить за 253 миллиона рублей.

Причем продажей помещений занимается оренбургское агентство недвижимости. Кроме «Автоприбора» оно занимается продажей большей части здания бывшей гостиницы «Заря» на Студеной горе. Стоимость имущества составляет 70,5 миллионов рублей.