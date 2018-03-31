Пьяная челябинка устроила пожар в своей квартире в «Парковом»

В многоэтажном доме в «Парковом» загорелась квартира, видео пожара выложили очевидцы в соцсети.

ЧП случилось сегодня днем, 31 марта по адресу улица А. Шмакова, 33. По предварительной версии, со слов очевидцев, пожар устроила пьяная молодая женщина, курившая в квартире.

«Я живу на 17 этаже, к нам постучались пожарные и эвакуировали нас. Мне так страшно никогда не было. На 16 этаже загорелась квартира, там молодая женщина чуть не спалила себя и соседей. Господи, из-за таких как она могли погибнуть люди», — комментирует жительница этого дома.

На место прибыло несколько пожарных машин, возгорание ликвидировано.