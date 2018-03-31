Ещё
Пьяная челябинка устроила пожар в своей квартире в «Парковом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяная челябинка устроила пожар в своей квартире в «Парковом» 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В многоэтажном доме в «Парковом» загорелась квартира, видео пожара выложили очевидцы в соцсети.
ЧП случилось сегодня днем, 31 марта по адресу улица А. Шмакова, 33. По предварительной версии, со слов очевидцев, пожар устроила пьяная молодая женщина, курившая в квартире.
«Я живу на 17 этаже, к нам постучались пожарные и эвакуировали нас. Мне так страшно никогда не было. На 16 этаже загорелась квартира, там молодая женщина чуть не спалила себя и соседей. Господи, из-за таких как она могли погибнуть люди», — комментирует жительница этого дома.
На место прибыло несколько пожарных машин, возгорание ликвидировано.
АиФ: последние новости
Город «панелек». Почему Челябинску не обрасти столичными небоскрёбами? В Челябинске назначен новый заместитель главы минстроя Власти сообщили о завершении строительства двух проблемных домов в Чурилово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии161
В московском метро встали поезда9
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»179
Трагически погиб актер Евгений Сапаев135
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля279
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение