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Строительство дороги на улице 43‑й Армии в Подольске включили в госпрограмму
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Строительство дороги на улице 43‑й Армии в Подольске включили в госпрограмму 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Власти выделили 29,2 миллиона рублей на строительство дороги на улице 43‑й Армии в Подольске. Об этом сообщила пресс‐служба Комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.
Проект строительства включен в госпрограмму строительства дорог на 2017–2021 годы. Саму дорогу начнут строить в 2019 году, после того, как план будет готов. Работы по разработке проекта трассы должны быть закончены до конца года.
Новая дорога будет проложена от перекрестка улицы
Армии с Ленинградской улицей до дома № 23 по улице
Армии.
Планируемая дорога является региональной автомобильной дорогой и будет находиться в ведении Главного управления дорожного хозяйства Московской области.
В микрорайоне Силикатная‐2 в Подольске построят путепровод через железную дорогу. Объект возведут по просьбам жителей, которые страдают от регулярных пробок. Сейчас проект находится в стадии согласования.
Уникальную теплицу‐оранжерею строят на территории подольской школы № 29. Она входит в биоэнергетический комплекс на возобновляемых источниках энергии.
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