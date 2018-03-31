Строительство дороги на улице 43‑й Армии в Подольске включили в госпрограмму

Власти выделили 29,2 миллиона рублей на строительство дороги на улице 43‑й Армии в Подольске . Об этом сообщила пресс‐служба Комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

Проект строительства включен в госпрограмму строительства дорог на 2017–2021 годы. Саму дорогу начнут строить в 2019 году, после того, как план будет готов. Работы по разработке проекта трассы должны быть закончены до конца года.

Новая дорога будет проложена от перекрестка улицы

Армии с Ленинградской улицей до дома № 23 по улице

Армии.

Планируемая дорога является региональной автомобильной дорогой и будет находиться в ведении Главного управления дорожного хозяйства Московской области

В микрорайоне Силикатная‐2 в Подольске построят путепровод через железную дорогу. Объект возведут по просьбам жителей, которые страдают от регулярных пробок. Сейчас проект находится в стадии согласования.

Уникальную теплицу‐оранжерею строят на территории подольской школы № 29. Она входит в биоэнергетический комплекс на возобновляемых источниках энергии.