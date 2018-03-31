Квартиры Марины Зудиной в центре Москвы и в высотке «Триумф-палас»: стоимость квадратного метра в доме $7 тысяч 

Всю неделю в СМИ обсуждают жилплощадь семьи Табаковых. Слухи об огромном количестве квартир, которыми владеет Марина Зудина преувеличены.
У семьи есть квартира в одном из самых престижных домов столицы. Это ЖК «Триумф Палас» — в доме 57 этажей, а высота здания 264 метра. Комплекс отличается необычной архитектурой, находится в Чапаевском парке в квартале Песчаных улиц, из окон открывается вид на парк, в доме — элитный фитнесс-центр, кафе, магазин, клиника, салон красоты, банк, детская площадка. Во дворе — фонтан, яблоневый сад, ажурные фонари, вся территория охраняется. Один из выходов из ЖК — в парк.
"Триумф-палас"
Квартиры в доме очень дорогие: стоимость 1 квадратного метра от $7 до 9 тысяч. Таким образом, цена «небольшой» квартиры площадью 182 квадратных метра — $ 1,5 млн А стоимость квартиры площадью 406 квадратных метра — $ 3,9 млн В этом ЖК в районе метро «Сокол» есть квартиры у Алсу, Димы Билана, певицы МакSим, Максима Фадеева, Ильи Авербуха и многих других звезд.
Марина Зудина с детьми живет в квартире в центре Москвы, из окон которой открывается вид на Красную площадь. Эту квартиру показали в программе «Гости по воскресеньям».
Тот самый дом в центре столицы. Фото: кадр программы.
Младшая дочка Олега Табакова Маша в программе рассказывала о своих родителях: «Папа очень добрый, ласковый, смешной. Он всегда любит пошутить, с ним никогда нельзя скучать. Мама тоже добрая, внимательная, аккуратная. Всегда поправит, если что не так», — рассказала наследница звездной пары…"