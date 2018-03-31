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Строительство производственного здания в Краснознаменске планируют завершить в июле-сентябре
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Строительство производственного здания в Краснознаменске планируют завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Проверка строительства нового корпуса комплекса производственных зданий в Краснознаменске завершится 20 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит очередную проверку строительства нового корпуса комплекса производственных зданий на ул. Связистов в городском округе Краснознаменск. В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. Работы ведутся в соответствии с графиком. Плановая проверка завершится 20 апреля», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что, согласно проекту, новый производственный корпус площадью 8 тыс. 240 кв. м, будет оснащен оборудованием для производства электронно-компонентной базы полупроводниковых приборов. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, тротуары, выполнено озеленение территории. Как подчеркивается, ввод нового производственного комплекса в эксплуатацию создаст 300 рабочих мест в городском округе.
«Застройщиком объекта выступает ЗАО «Мосинтерм». Финансирование — средства инвестора. Планируемый срок завершения строительства объекта — III квартал 2018 г.», — отмечается в сообщении.
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