Эксперты предрекают повышение интереса к складской недвижимости и коррекцию арендных ставок на коммерческие объекты

В стране сформировался хороший запас торговой, административной, логистической и производственной недвижимости, уверены эксперты. По их мнению, для того, чтобы сравняться с европейскими странами, владельцам коммерческих объектов необходимо повысить ее качество.

В стране сформировался хороший запас торговой, административной, логистической и производственной недвижимости, уверены эксперты. По их мнению, для того, чтобы сравняться с европейскими странами, владельцам коммерческих объектов необходимо повысить ее качество.

— Теперь речь идет уже не о том, чтобы догнать и перегнать развитые страны, а о том, чтобы повысить качество и эффективность этой недвижимости, которая должна более полно удовлетворять потребности граждан, — считает Сергей Рябокобылко , управляющий партнер и генеральный директор компании-консультанта по недвижимости.

По его мнению, рост ставок аренды во всех секторах повысит капиталовложения в этот сегмент.

Поддержал коллегу и Денис Соколов , партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе, который считает, что следующие шесть лет пройдут для рынка недвижимости в рамках восходящего цикла.

— Это означает, что будет медленная и повышающая коррекция арендных ставок и показателей. В реальном исчислении к 2024 году арендные ставки могут вырасти на 15-20 процентов по отношению к сегодняшнему уровню, — заявил он. — При этом старение и моральный износ объектов, построенных относительно недавно, станет проблемой. Новое предложение будет формироваться в большей степени за счет реконструкции и реабилитации проектов 90-х годов.

К росту после падения прошлых лет вернулся и гостиничный бизнес. Как подчеркивает Марина Смирнова , партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании — консультанта по недвижимости, этот вид бизнеса делает его привлекательным для девелоперов и инвесторов, стремящихся диверсифицировать свою деятельность и снизить риски.

— За 2017 год доход на номер в качественных гостиницах России увеличился на 17 процентов в долларовом выражении, это один из лучших результатов в Европе, — добавляет она.

С точки зрения отельеров на развитие бизнеса будут влиять преимущественно два фактора: рост конкуренции традиционных гостиниц с хостелами, апартаментами и жилым сектором и операционные особенности гостиничного бизнеса.

— Не секрет, что операционная маржа гостиниц за последние годы снизилась за счет увеличения расходной части — коммунальные тарифы, налоги, операционные расходы, в том числе, из-за высокой инфляции в период 2014-2016 годах — и замедления роста доходной части, — отмечает Марина Смирнова. — Конечно, это будет влиять как на действующий бизнес, так и на принятие решений о вхождении в бизнес профильных инвесторов».

В тоже время Егор Дорофеев , партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости компании, говорит о развитии рынка складской недвижимости. По его словам, в ближайшие два года начнется новый этап роста этого сегмента бизнеса.

— Основные девелоперы уже запустили, либо готовят к запуску новые проекты, отмечается растущий спрос на современные складские площади от арендаторов и покупателей, спрос от инвесторов на складскую недвижимость также высок, что стимулирует активность девелоперов по запуску новых проектов, — говорит он. — Также мы наблюдаем возврат складской недвижимости в города. Мы отмечаем рост количества запросов на складские площади вдоль МКАД, а также внутри города. Причем онлайн-ритейлерам не нужны крупные склады.

По мнению эксперта, в Москве будут востребованы склады площадью от 500 квадратных метров до 10 тысяч квадратных метров в районе Третьего транспортного кольца или между ТТК или Садовым кольцом — в локациях, откуда возможна доставка заказов курьерами на метро, пешком или на велосипеде. В целом, наметившаяся тенденция не заменит существующую сеть складских помещений, расположенных на некотором отдалении от города, но создаст возможности для появления новых форматов в складском сегменте. Сохранится тенденция в течение нескольких лет.

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