В квартирном пожаре на Благодатной улице погибла 57-летняя женщина

Петербурге 57-летняя женщина погибла при пожаре в своей квартире, передает ГУ МЧС России по региону. Возгорание началось в ночь на 31 марта на 4-м этаже одного из домов на Благодатной улице.

Пожарные быстро потушили огонь в двухкомнатной квартире. Во время осмотра места происшествия на полу они обнаружили обгоревшее тело. По предварительным данным, погибшая была хозяйкой жилплощади. Когда начался пожар, она не смогла покинуть квартиру и задохнулась дымом.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти пенсионерки.