Ещё
В квартирном пожаре на Благодатной улице погибла 57-летняя женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В квартирном пожаре на Благодатной улице погибла 57-летняя женщина 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 57-летняя женщина погибла при пожаре в своей квартире, передает ГУ МЧС России по региону. Возгорание началось в ночь на 31 марта на 4-м этаже одного из домов на Благодатной улице.
Пожарные быстро потушили огонь в двухкомнатной квартире. Во время осмотра места происшествия на полу они обнаружили обгоревшее тело. По предварительным данным, погибшая была хозяйкой жилплощади. Когда начался пожар, она не смогла покинуть квартиру и задохнулась дымом.
Труп направлен в морг для установления точной причины смерти пенсионерки.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Особняк сестер милосердия в Кронштадте станет гостиницей На сайте объявлений выставили на продажу пятизвездочный отель на Невском Представители США должны освободить резиденцию в Санкт-Петербурге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»262
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность108
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения245
РФ озвучила ответные меры против Британии249
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение