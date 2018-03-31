Непотушенная сигарета убила петербурженку в собственной квартире

Женщина отравилась угарным газом после того, как в её квартире на Благодатной улице в Петербурге вспыхнул пожар.

Как сообщили ivbg.ru в городском управлении МЧС, пожар в пятиэтажном доме на Благодатной улице (дом №59) вспыхнул в ночь с 30 на 31 марта. Прибывшие на место расчёты пожарных выяснили, что очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома. В процессе ликвидации возгорания спасатели обнаружили бездыханное тело 67-летней женщины, которая являлась хозяйкой квартиры.

По предварительным данным причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Было установлено, что пожар начался с кожаного дивана в одной из комнат квартиры.