Тропическая сказка с гарантией дохода

Где Пхукет — самый большой остров Таиланда . Здесь, без преувеличений, можно найти отдых на любой вкус и кошелек. Перечислю самые интересные для покупки недвижимости районы. И это не только мой взгляд, но и выбор большинства иностранных покупателей.

Восьмикилометровый пляж Банг-Тао, где находится знаменитый гостиничный комплекс Laguna Phuket. Дорогой и богемный курорт, застроенный преимущественно комплексами вилл. Если вы ищете шикарный особняк — вам сюда, в Лагуну, которую русскоязычные покупатели в шутку называют пхукетской Рублевкой. Квартира здесь стоит от $200 тыс., вилла от $500 тыс.

Для семейного отдыха отлично подойдут заливы Сурин, Камала, Карон и Ката. Их все объединяет развитая инфраструктура, живописные окрестности и приличный выбор квартир стоимостью от $100 тыс.

Любителям активного отдыха, развлечений и вечеринок рекомендую бухту Патонг — самый густонаселенный район острова, центр ночной жизни. Правда, есть одно «но». Земля в этом районе — самая дорогая на Пхукете. Поэтому рядовая квартира с одной спальней будет стоить больше $120 тыс.

Отдельно можно выделить самые южные пляжи острова Най-Харн и Раваи, а также самые северные Най-Янг и Май-Као. Юг уже достаточно застроен, а север только начинает осваиваться, но при этом квартиры и там и там сейчас стоят от $70 тыс.

Что В последние годы в Таиланде строят очень качественно. Комплексы сдаются с благоустроенной территорией (бассейны, тренажерные залы, детские площадки и другие удобства), квартиры и виллы — с отделкой под ключ, сантехникой и кухонным гарнитуром. Мебельный пакет, подобранный дизайнерами, можно докупить отдельно.

Сервис тоже на высоте. Объясню почему. Вместе с ростом потока туристов на Пхукете увеличивают свое присутствие мировые отельные сети. Они берут в управление под свой бренд комплексы апартаментов от крупных застройщиков.

Владельцы квартир заключают с отелями договоры на пять-десять лет и получают доход от аренды. Он может быть гарантированным — до 10% от цены недвижимости в год — или фактическим — иногда можно получить до 15-17%.

Сейчас имеются предложения на покупку под управлением таких сетей, как Best Western, Windham Ramada, Sheraton, Movenpick, Angsana, Banyan Tree, Amanpuri.

Вы не обязаны заключать договор на управление с отельной сетью. Можете сами сдавать квартиру. У некоторых получается выйти даже на доходность до 20% годовых. Но здесь уже нет гарантий, все зависит от ваших навыков и везения…

В любом случае главное, что рынок предоставляет возможности. Во-первых, самому отдыхать в квартире с гостиничным сервисом. И во-вторых, зарабатывать на аренде.

За сколько

Цены на недвижимость на Пхукете сейчас стабильно растут. А покупательский спрос, если говорить о россиянах, разделился.

Одна часть ищет недорогое жилье — квартиры стоимостью около $70 тыс. За эти деньги вы получите студию площадью от 30 кв. м в комплексе с бассейном, садом, тренажерным залом, бесплатной парковкой и круглосуточной охраной. И все это — в 500-700 метрах от пляжа.

Вторая — элитные апартаменты и виллы с видом на море или большим садом. Цены на недвижимость класса люкс стартуют от $500 тыс. Самые дорогие объекты стоят в районе $5-10 млн Обычно это огромные виллы на первой линии у моря или на холме с панорамным видом.

Безусловно, на Пхукете отличный выбор объектов бизнес-класса, квартир за $100-300 тыс., домов — за $250-500 тыс.

Если у вас сразу нет всей суммы на сделку, выбирайте строящийся проект. Во-первых, на ранних стадиях цены обычно ниже на 20-30%. Во-вторых, до конца строительства вам предоставят рассрочку. Кроме того, можно оформить дополнительную рассрочку от застройщика под 5-7% на срок до пяти лет.

Разбираясь с денежным вопросом, не забудьте просчитать и стоимость обслуживания объекта. Чтобы вы понимали порядок сумм, приведу в пример расходы на 45-метровую квартиру на Пхукете. За содержание общей территории комплекса вы заплатите $600-700 в год, за электричество и воду — $350-400 (если в квартире живут постоянно), за интернет и телевидение — $350 (опять же если этим пользоваться). Итого: $1300-1400 в год.

Плюс Таиланда в том, что ежегодных налогов на недвижимость у нас нет. Да и эти расходы можно возместить, сдавая квартиру в аренду несколько месяцев в году.

Как купить недвижимость в Таиланде

По закону иностранец может приобрести квартиру в Таиланде в полную собственность.

Застройщик имеет право продать зарубежным покупателям в собственность (freehold) до 49% жилой площади в комплексе. Оставшиеся площади тоже можно покупать по схеме leasehold — долгосрочная аренда сроком на 90 лет.

Схема leasehold в Таиланде действует так же, как и в Британии. Формально собственность остается у застройщика, но реально права покупателя полностью защищены, он может распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению — сдавать в аренду, продавать, дарить, передавать по наследству… Купить квартиру в leasehold можно на 10-20% дешевле, чем во freehold, — в том числе по этой причине таких сделок становится больше.

При покупке виллы дом оформляется в полную собственность, а земля под ним в долгосрочное владение на 90 лет.

Процесс сделки состоит из нескольких этапов: выбор объекта, резервирование, подписание договора купли-продажи, оплата по утвержденному графику, приемка недвижимости, регистрация нового собственника.

Сроки строительства зависят от масштаба проекта, но в среднем — один-два года. Если комплекс сдан, весь цикл занимает один-два месяца.

Помимо цены недвижимости покупателя ждут дополнительные расходы. Около 1% от стоимости объекта — мебельный пакет, 2-3% — налоги на регистрацию недвижимости, 1% — единоразовый сбор на капремонт. Услуги агентства недвижимости для покупателя бесплатны.

Почему Таиланд?

Здесь потрясающая природа — пляжи с золотистым песком и теплое море, голубые лагуны и тропические леса… И главное, лето круглый год!

Международные гольф-турниры, яхтенные регаты, вечеринки с лучшими ди-джеями. На Пхукете «зажигает» богема.

Большинство популярных спа-процедур были придуманы в Таиланде. Полтора миллиона человек каждый год приезжают сюда, чтобы поправить здоровье. Здесь первоклассные клиники, сертифицированные по международным стандартам.

Андаманское море привлекает любителей яхтинга, причудливые рыбы и кораллы манят дайверов, ценители морепродуктов спешат на рыбалку или подводную охоту. А еще гольф, парусный спорт, тайский бокс… Всегда есть чем заняться.

А тайская кухня! Недаром она известна на весь мир. Кто не пробовал суп том-ям или жареный рис с креветками в ананасе? Это надо обязательно исправить.

Ну и практическая сторона вопроса: в тайской квартире можно не только отдыхать, но и зарабатывать на ней. При этом получите вы больше, чем в любом европейском городе. До 10% годовых — с гарантией и до 20% — при фактической сдаче.

И, что удобно, самолеты из России и СНГ летают круглый год.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

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