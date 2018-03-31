«Пожар повышенной сложности»: в «Парковом» загорелась высотка

В микрорайоне «Парковый» загорелась квартира в 17-этажном доме. Пожару присвоили повышенную сложность.

— Сообщение о возгорании поступило в 12:44. На место были направлены восемь единиц техники. Так как квартира загорелась в высотке, номер пожара повышен, — сообщили 74.ru в ГУ МЧС региона. — В квартире на 16-м этаже горели вещи на площади один квадратный метр. Возгорание ликвидировано.

Жильцы дома эвакуировались до прибытия подразделений МЧС. Погибших и пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас сотрудники отдела дознания выясняют причины пожара.