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«Пожар повышенной сложности»: в «Парковом» загорелась высотка
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«Пожар повышенной сложности»: в «Парковом» загорелась высотка 

74.ru 54 минуты назад
Фото: 74.ru
В микрорайоне «Парковый» загорелась квартира в 17-этажном доме. Пожару присвоили повышенную сложность.
— Сообщение о возгорании поступило в 12:44. На место были направлены восемь единиц техники. Так как квартира загорелась в высотке, номер пожара повышен, — сообщили 74.ru в ГУ МЧС региона. — В квартире на 16-м этаже горели вещи на площади один квадратный метр. Возгорание ликвидировано.
Жильцы дома эвакуировались до прибытия подразделений МЧС. Погибших и пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас сотрудники отдела дознания выясняют причины пожара.
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