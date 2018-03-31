Мурманский Социальный Коммерческий Банк понизил ставки по некоторым вкладам

По вкладам «Доходный» и «Доходный+» проценты начисляются по периодам. По «Доходному» (на 730 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок депозита составит 6,25% (вместо 7,25%), а по «Доходному +» (на 1 100 дней) — 5,83% (прежде — 6,83%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

По вкладу «Для друзей» (от 5 тыс. рублей на 730 дней) проценты также начисляются по периодам. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,5% (ранее — 7,5%).

Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«VIP» открывается под 6—6,5% годовых (до этого — под 6—7%). Проценты выплачиваются ежеквартально. «VIP + ежеквартальный» открывается под 5—6% годовых (вместо 5,9—6,8%). Проценты ежеквартально капитализируются. Минимальная сумма вкладов — 1 млн рублей. Срок — 181 и 367 дней.

«Стандартный» (от 5 тыс. рублей на 181, 211, 241, 271, 301, 331 и 367 дней) можно разместить под 5,5—6,5% (прежде — под 6,25—7%), «Лето круглый год» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) — под 4,5% (до этого — под 5,5%), а «Срочный Пенсионный» (от 100 рублей на 1 096 дней) — под 6% годовых (вместо 7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Все депозиты, кроме «Стандартного» и «Для друзей», можно пополнять.