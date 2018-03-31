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В Катайске мужчина продал в Интернете чужую машину
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В Катайске мужчина продал в Интернете чужую машину 

Уральский меридиан 21 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В феврале 22-летний житель Катайска взял в Екатеринбурге в аренду автомобиль Daewoo Nexia, однако ездить на нем не собирался.
Оказавшись дома, мужчина на одном из интернет — сайтов выставил машину на продажу. Покупатель на авто нашелся быстро, и спустя несколько дней в руках злоумышленника уже был задаток за проданное транспортное средство. От потенциального покупателя продавец получил 20 тысяч рублей. Составляя договор купли-продажи, новый владелец «Нексии» даже не сопоставил данные в паспорте с документами на автомобиль.
Через несколько дней после сделки продавец позвонил и попросил дать ему авто на несколько дней, чтобы оформить все необходимые документы. Эта просьба вызвала подозрение у нового владельца, и он обратился в полицию. Сыщики быстро вычислили злоумышленника, и теперь ему придется ответить за «Мошенничество». Хотя эта статья будет не первой в его биографии. Мужчина уже был судим. Вернуть, оставленный за машину залог, покупателю не удалось. Все деньги подозреваемый успел потратить.
За содеянное мужчине может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Использовано фото с сайта kurgan.drom.ru, изображенный автомобиль к участию в происшествии отношение не имеет.
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