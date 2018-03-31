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Вологда — в числе городов России с низкими ценами на просторные квартиры
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Вологда — в числе городов России с низкими ценами на просторные квартиры 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Купить трехкомнатную квартиру в Вологде можно менее чем за два миллиона рублей. Эксперты составили рейтинг городов страны с самыми низкими ценами на большую жилплощадь.
Согласно исследованию сервиса онлайн-объявлений ЦИАН, первую строчку в списке таких городов занимает Киров. Здесь за 1,6 миллиона рублей можно приобрести жилье в 101,7 кв. метров. Правда, на хороший ремонт рассчитывать не приходится: максимум, что ожидает покупателя — линолеум на полу и обои на стенах. Также в тройке лидеров Рязань и Курган, где квартиры в 110-120 квадратных метров обойдутся покупателям в 1,7-1,75 миллиона рублей. Стоит учесть, что дом будет находиться далеко не в центре.
В рейтинг вошла и Вологда. Согласно исследованию, в областной столице квартира в 103 квадратных метра будет стоить около 1,9 миллиона рублей. Также в списке городов с невысокими ценами на просторные квартиры Челябинск, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов, Владикавказ.
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