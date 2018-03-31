К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены на 700%

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в Ростуризме.

Москве, Калининградской области. Сотрудники федерального агенства промониторили отели на территории России и обновили список гостиниц, которые существенно завысили стоимость услуг на период ЧМ-2018. Специалисты обнаружили максимальное количество нарушений в Санкт-Петербурге

— Здесь ситуация не улучшилась. В «черный список» снова попали гостиница «Купеческий дом» и хостел «Гагарин», — рассказали в Ростуризме

Первые превысили норматив на 444,4%. Стоимость одной ночи в однозвездочной гостинице варьировалась от четырех до десяти тысяч рублей.

— В хостеле за сутки просили от 4100 до 15900 рублей. Это выше норматива на 706,7%, — рассказали представители ведомства.

До этого Роспотребнадзор по Самарской области решил раз и навсегда урегулировать стоимость гостиничного обслуживания во время ЧМ-2018. Сотрудники ведомства установили максимальную стоимость ночи в отелях города на период с июня по июль.

Так, апартаменты в пятизвездочной гостинице обойдутся туристу в 75310 рублей. Люкс в той же гостинице выйдет практически в два раза дешевле — 38280. А максимальная стоимость ночи в двухместном номере в отеле «пять звезд» составляет 15600 рублей.