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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены на 700%
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены на 700% 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в Ростуризме.
Сотрудники федерального агенства промониторили отели на территории России и обновили список гостиниц, которые существенно завысили стоимость услуг на период ЧМ-2018. Специалисты обнаружили максимальное количество нарушений в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области.
Самарская область оказалась на четвертом месте.
— Здесь ситуация не улучшилась. В «черный список» снова попали гостиница «Купеческий дом» и хостел «Гагарин», — рассказали в Ростуризме.
Первые превысили норматив на 444,4%. Стоимость одной ночи в однозвездочной гостинице варьировалась от четырех до десяти тысяч рублей.
— В хостеле за сутки просили от 4100 до 15900 рублей. Это выше норматива на 706,7%, — рассказали представители ведомства.
До этого Роспотребнадзор по Самарской области решил раз и навсегда урегулировать стоимость гостиничного обслуживания во время ЧМ-2018. Сотрудники ведомства установили максимальную стоимость ночи в отелях города на период с июня по июль.
Так, апартаменты в пятизвездочной гостинице обойдутся туристу в 75310 рублей. Люкс в той же гостинице выйдет практически в два раза дешевле — 38280. А максимальная стоимость ночи в двухместном номере в отеле «пять звезд» составляет 15600 рублей.
Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
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