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Пожарные во Владивостоке потушили горящий диван
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Пожарные во Владивостоке потушили горящий диван
Primpress
2 часа назад
Фото:
Primpress
Комментарии
В пятницу, 30 марта, в 19.54 в пожарную часть
Владивостока
поступил сигнал о пожаре в квартире дома на улице Надибаидзе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на
ГУ МЧС России
по
Приморскому краю
.
В 20.29 пожар полностью ликвидировали.
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