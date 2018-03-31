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Пожарные во Владивостоке потушили горящий диван
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РФ получила неожиданную поддержку

Пожарные во Владивостоке потушили горящий диван 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В пятницу, 30 марта, в 19.54 в пожарную часть Владивостока поступил сигнал о пожаре в квартире дома на улице Надибаидзе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 20.29 пожар полностью ликвидировали.
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