Пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти тушили почти сутки 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области, начавшийся в ранние часы в воскресенье, потушили в понедельник утром, сообщает региональное ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района поступило в 7.05 мск 1 апреля. По информации спасателей, горел склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. В 10.25 площадь горения увеличилась до двух тысяч квадратных метров, через полчаса пожару присвоен третий уровень сложности. Открытое горение удалось ликвидировать только в 19.22 мск.
"В 6.00 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось 79 человек и 31 единица техники.