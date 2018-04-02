Пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти тушили почти сутки

Сообщение о пожаре в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района поступило в 7.05 мск 1 апреля. По информации спасателей, горел склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. В 10.25 площадь горения увеличилась до двух тысяч квадратных метров, через полчаса пожару присвоен третий уровень сложности. Открытое горение удалось ликвидировать только в 19.22 мск.

"В 6.00 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 79 человек и 31 единица техники.