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Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали
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Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.
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