Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.